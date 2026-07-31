Kurt avcısı Kartal

Kartal'ın rakibi Çek ekibi Hradec Kralove oldu. İlk maç 6 Ağustos'ta oynanacak



222 GÜN SONRA GELEN SİHİRLİ DOKUNUŞ!

69'da Cerny'nin yerine oyuna giren Rashica, ayağının tozuyla 70. dakikada ağları havalandırdı. Bu sezon henüz ikinci maçında siftah yapan Kosovalı sağ kanat, tam 222 gün sonra golle buluştu. Rashica, Beşiktaş'taki son sevincini geçen sezon 20 Aralık 2025'te oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı.

KAPTAN KÖŞKÜ!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü dün de müthiş futbolunu penaltıdan attığı golle süsledi. İstanbul'da attığı golle turun kapısını açan tecrübeli futbolcu Danimarka'da da ortaya koyduğu performansla siyah-beyazlıların en iyi ismiydi. 65 kez topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, 51 pasta 45 isabet sağlayıp %88 oranla oynadı. Kaleye 5 şut çeken Orkun Kökçü 1 isabet buldu.



BEŞİKTAŞ'I HERKES GÖRECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, öz güven kazanma açısından önemli bir maç oynadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Acı çektik ama sonunda turu geçtik. Yinezor bir takımakarşı oynayacağız. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız,rotasyonu genişletmenizlazım. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim. 3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunuzamanıgeldiğincegöreceksiniz."

ARTIK ÇOK GÜÇLÜYÜM!

Zorlu deplasmanda oyuna girip şifreyi çözen isim olan Rashica, duygularını şöyle anlattı: "Çok çalışıyoruz, hocamızın istediklerini yapmak için çaba gösteriyoruz. Yüksek şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Daha sezonun başındayız. Çok daha iyi olacağız. Hocamızın ne istediğini adım adım anlamaya başladık. 3 sezondur buradayım, çok fazla değişim yaşadım. Bu sezon mental olarak çok güçlüyüm."

SİYAH BEYAZ AŞK SINIR TANIMIYOR

Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan futbolseverlerin MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı. Müsabakaya büyükilgi gösteren gurbetçiler, hiç susmadı. Bazı Beşiktaşlılar rakip tribünden bilet alarak karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.

TROSSARD'DAN JEST

BEŞİKTAŞ'IN, yeni yıldızı Trossard'a kavuşması beklenenden erken olacak. Siyahbeyazlıların Belçikalı oyuncusu, Dünya Kupası'nda boy gösterdikten sonra İstanbul'a gelerek statta taraftarın önünde imza töreniyle yeni kulübüne kavuşmuştu. Trossard imzanın ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. 31 yaşındaki futbolcunun izni 6 Ağustos'ta son bulacaktı. Ancak Trossard'ın tatilini 3 gün erken bitireceği ve 3 Ağustos'ta takıma katılacağı aktarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör