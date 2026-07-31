Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda değişiklik! Vedat Muriqi kararı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz eşleşmesi öncesi UEFA'ya resmi kadro bildiriminde bulundu.
Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA kadrosundan çıkarıldı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan yeni transfer Vedat Muriqi, UEFA kadrosuna dahil edildi.
N'Golo Kante ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynanacak ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadrosunda 2 değişikliğe gitme hakkına sahip.