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Giriş Tarihi: 31.07.2026 17:39

Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda değişiklik! Vedat Muriqi kararı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, UEFA’ya kadrosunu bildirdi. Vedat Muriqi kararı dikkat çekti.

Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda değişiklik! Vedat Muriqi kararı
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz eşleşmesi öncesi UEFA'ya resmi kadro bildiriminde bulundu.

Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan yeni transfer Vedat Muriqi, UEFA kadrosuna dahil edildi.

N'Golo Kante ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynanacak ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadrosunda 2 değişikliğe gitme hakkına sahip.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda değişiklik! Vedat Muriqi kararı
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