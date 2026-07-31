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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:03 Son Güncelleme: 31.07.2026 09:29

Son dakika: Franco Baresi, hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Franco Baresi, hayatını kaybetti!
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İtalyan futbolu ve AC Milan'ın efsanelerinden olan Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "AC Milan, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle üzüntü içinde. Onun örnek kişiliği ve derin karakteri, tıpkı 6 numaralı efsane forması gibi, sonsuza dek kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz, temel bir parçası olarak yaşayacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği başsağlığı dilekleri, bu zor saatte her Milan taraftarının yüreğinde hissettiği ortak acının da ifadesidir." denildi.

KARİYERİ

Milan altyapısında futbola başlayan ve A takıma kadar yükselen Baresi, kariyerinde sadece İtalyan ekibinin formasını giydi. Baresi, 20 yıl oynadığı Milan'da 717 maça çıkarken 33 gol ve 24 asist kaydetti.

İtalyan efsane, milli takımda ise 81 kez forma giyerken 1 kez ağları havalandırdı.

Baresi; 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa ile 2'şer Kıtalararası Kupa ile Serie B şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AC MİLAN #SERİE A #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA SÜPER KUPA

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Son dakika: Franco Baresi, hayatını kaybetti!
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