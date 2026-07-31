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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Süper Lig’den transfere kapalıyız

Süper Lig’den transfere kapalıyız
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Kasımpaşa ile yarın hazırlık maçı yapacak olan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı dün basının karşısındaydı. Süper Lig'den transfer yapmalarının zor olduğunu belirten Ilıcalı, Tzolakis, Nobel Mendy ve Leon Bailey transferinde son aşamaya geldiklerini söyledi. Süper Lig'den oyuncu almalarının zorluğunu belirten Ilıcalı, "Türkiye'de büyük kulüpler maaşlarda5-6 milyon Euro'lara çıktı. Premier Lig'de 5-6milyon Euro alan oyuncu orda 25-30 gol atar.Süper Lig'den büyük ölçüde transfere kapalıyız" dedi. Transfer planlamasına ilişkin konuşan Ilıcalı, "Transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. İlk önce hocamızla toplantı yapıp oynayacağı futbolu tam olarak anlayıp istediği profili belirledik. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'ini getireceğiz. Rakam olarak şaşırtıcı olabilir ama16 oyuncu getireceğiz. Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız" ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Süper Lig’den transfere kapalıyız
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