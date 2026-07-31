Süper Lig’den transfere kapalıyız

ile yarın hazırlık maçı yapacak olan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı dün basının karşısındaydı. Süper Lig'den transfer yapmalarının zor olduğunu belirten Ilıcalı, Tzolakis, Nobel Mendy ve Leon Bailey transferinde son aşamaya geldiklerini söyledi. Süper Lig'den oyuncu almalarının zorluğunu belirten Ilıcalı,dedi. Transfer planlamasına ilişkin konuşan Ilıcalı, "Transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. İlk önce hocamızla toplantı yapıp oynayacağı futbolu tam olarak anlayıp istediği profili belirledik. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'ini getireceğiz.Başarabilirsek hayalimizdeki kadroyu kuracağız" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör