Abdülkadir Ömür: Böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım!

Premier Lig ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemini değerlendiren Abdülkadir Ömür, "Talihsiz başlamıştı benim için kamp ama bu kampın benim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydım çünkü böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım. Burada tekrardan Premier Lig'de oynama şansı ayağıma geldi" dedi.

Takımın genel durumu hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Bunun için kampta kendimi gösterebilmem gerekiyordu. İyi geçen bir kamp oldu. Çok ağır antrenmanlar yaptığımız için bu hazırlık maçlarında tam istediğimiz performansı gösteremedik ama sezon başlayana kadar hazır olacağımızı düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

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