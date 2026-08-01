Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkadir Ömür: Böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım!
Giriş Tarihi: 1.08.2026 21:47

Abdülkadir Ömür: Böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım!

Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa maçından sonra konuştu.

Abdülkadir Ömür: Böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım!
  • ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemini değerlendiren Abdülkadir Ömür, "Talihsiz başlamıştı benim için kamp ama bu kampın benim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydım çünkü böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım. Burada tekrardan Premier Lig'de oynama şansı ayağıma geldi" dedi.

Takımın genel durumu hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Bunun için kampta kendimi gösterebilmem gerekiyordu. İyi geçen bir kamp oldu. Çok ağır antrenmanlar yaptığımız için bu hazırlık maçlarında tam istediğimiz performansı gösteremedik ama sezon başlayana kadar hazır olacağımızı düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #HULL CİTY #ABDÜLKADİR ÖMÜR #KASIMPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkadir Ömür: Böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA