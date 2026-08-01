Başkasını izlemeye geldi beni buldu

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, kamp döneminden Fatih Tekke ile olan ilişkisine, milli takım kararından Cristiano Ronaldo hayaline kadar merak edilen her şeyi SABAH Spor'a anlattı. İşte 22 yaşındakigenç yetenek ileyaptığımız uzun sohbettenöne çıkanlar:

Adın birçok kulüple anıldı. Trabzonspor'u tercih etmendeki ana etken neydi?

Beni isteyen pek çok kulüp vardı ama Trabzonspor'u seçtim. Bunun sebebi, kulübün ve buradakiyöneticilerin bana hissettirdiğio büyük güven oldu. Burası çok büyük bir kulüp. Ayrıca buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım.

Fatih Tekke'nin seni başka bir oyuncuyu izlerken keşfedip transfer ettiği biliniyor. Bu durum sende nasıl bir motivasyon yarattı?

Bu durum yeteneklerimin saha içinde fark edildiğini gösteriyor ve bana büyük bir motivasyon veriyor. Hocamızın beni tercih etmesindendolayı çok mutluyum. Ancak asıl önemli olan, şimdi sahaya çıkıp bu güvenin karşılığını vermek. Bunu yapabilecekgüce ve kaliteye sahibim;sezonun başlamasını sabırsızlıklabekliyorum.

BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ

Ligdeki şampiyonluk yarışı için ne dersin?

Süper Lig'de kaliteli rakipler ve güçlü kadrolar var ama bu durum onlardan korkacağımız veya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. İyi çalışır, sahada disiplinimizi korur ve kazanmak için gereken her şeyi yaparsak bu ligi şampiyon olarak tamamlamamamız için hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz.

Teknik direktör Fatih Tekke hakkında ilk izlenimlerin nasıl?

Fatih Tekke üst düzey bir teknik adam. Daha buraya gelmeden önce bile bana duyduğu güveni hissettirdi. Burayı seçmemdeki en önemli faktörlerden biriydi. O tam anlamıyla "sakin bir güç" (force tranquille). İletişim kurmak için bağırıp çağırmasına gerek kalmıyor; duruşuyla ne istediğini net bir şekilde hissettiriyor. Her oyuncuya değer veriyor ve teşvik ediyor.

YAŞADIĞIM ZORLUKLAR BENİ GÜÇLÜ BİRİ YAPTI

Genç yaşına rağmen ağır sakatlıklar atlattın. Birçok futbolcunun pes edebileceği bu süreçleri nasıl aştın?

Sakatlık dönemleri karmaşık ve zorlu süreçlerdir. Ancak bu yaşananların beni inanılmaz derecede olgunlaştırdığına ve karakterimi şekillendirdiğine inanıyorum. Yaşadıklarım için Tanrı'yaşükrediyorum; tüm buzorluklar bugünkü güçlü beniyarattı. Bu süreçten dersler çıkarmayı, her defasında yeniden ayağa kalkmayı ve azmetmeyi öğrendim. Çok zordu ama zihinsel olarak gelişmeme büyük katkısı oldu.

Trabzonspor'un kulüp tesisleri, imkânları ve takım arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?

Trabzonspor gibi bir kulübe katılmak benim için devasa bir fırsat. Tesisler ve sunulan imkânlar üst düzeyde. Takımarkadaşlarım da beni çokiyi karşıladı. Kısa sürede adapteolmam için herkes elindengeleni yapıyor.

TARAFTAR ÇOK HEYECANLANACAK

Oyun tarzın ve çalımların taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Stilin hakkında ne söylemek istersin?

Çalım atmayı, rakibin üzerine dikine gitmeyi, bire birlerde savunmayı zorlamayı ve aksiyon yaratmayı çok seviyorum. Taraftarların beğenmesibenim için ekstra güç demek. Taraftarları daha çok heyecanladıracağım.

Asıl mevkin sol kanat ama sağda da görev alabiliyorsun. Kendini en rahat nerede hissediyorsun?

Futbol altyapımı sol kanatta aldım, çocukluğumdan beri hep orada oynadım. Dolayısıyla sol kanattaçok daha tehlikeli bir oyuncuyum.Ancak hocamız sağ kanatta görevverirse orada da seve seve oynarım.

RONALDO HAYALİM GERÇEK OLABİLİR

Belçika, D.Kongo ve Portekiz... Milli takım tercihin ne olacak?

Şu an açıkça paylaşmayı düşünmüyorum ama kendi kafamda kişisel seçimimi zaten yaptım; sadece zamanını ve fırsatını bekliyorum. Şu anPortekiz alt yaş kategorilerinde oynamayadevam ediyorum. Sanırımbu durum yeterince açık.

Bir Portekizli olarak Cristiano Ronaldo ile aynı sahada yer alma ihtimali sana ne hissettiriyor?

Ronaldo, genç oyuncular için mükemmel bir örnek. Onunla milli takımda oynamak harika bir hayal. Çok çalışmak ve disiplin gerektiriyor ama her şeyinizi ortaya koyarsanız bu hayali gerçekleştirmek mümkün.

ONUACHU İLE OYNAMAK ŞANS

En güçlü yönün?

Çalımlarım, bire birdeki etkim ve hızım. Gerçekten hızlıyım.

İdolün veya en sevdiğin oyuncu?

İdolüm yok, en sevdiğim oyuncu Ronaldo.

Geliştirmek istediğin yönün?

Daha fazla gol atmak. Bir hücum oyuncusunun ana görevi goldür.

Trabzon'da öğrendiğin ilk kelime?

Bordo-Mavi.

Takımın en iyi giyineni kim?

Ben! Onana'nın tarzını da beğeniyorum.

Maç öncesi ritüelin var mı?

Yalnız kalıp dua etmek.

Sahaya girerken bir totemin var mı?

Özel bir totemim yok. Sahaya dua ile girdiğim için stres yapmıyorum.

Trabzon'un yağmurlu havası...

Pek alışık değilim ama zamanla alışırım.

Tesislerdeki şampiyonluk fotoğraflarınıgörünce ne hissettin?

'Ben de o fotoğraflarda yer almalı ve bu kupayı kazanmalıyım' dedim.

Ceza sahasında Onuachu gibi devbir golcüyle oynamak nasıl bir duygu?

Kanat oyuncuları için büyük bir lüks. Orta kestiğinizde o topa dokunacağını bilirsiniz. Onunla oynamak ve deneyimlerinden faydalanmak büyük bir şans.