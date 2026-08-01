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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Bonservis vermem maaşını karşılarım

Bonservis vermem maaşını karşılarım
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Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. 33 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Mineiro, Fred'e 2 yıllık sözleşme teklif ederken, F.Bahçe'de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan tecrübeli ismin maaşının tamamını ödemeyi kabul etti. Transferin önündeki tek engel, bonservis konusu… Brezilya kulübü, Fred'i kasasından para çıkarmadan kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmeler transferin kaderini belirleyecek. Yönetim ve teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası Fred'in geleceği netleşecek. Ayrılığa izin çıkarsa oyuncu ülkesine dönecek. Aksi halde forma giymeye devam edecek.

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#ATLETİCO MİNEİRO #FENERBAHÇE #BREZİLYA

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Bonservis vermem maaşını karşılarım
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