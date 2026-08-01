Divan Kurulu’nda gözler Yıldırım’da

Fenerbahçe
'de gözler bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım
'ın, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda kulübün mali yapısı ve transfer politikasıyla ilgili
önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Yıldırım'ın, özellikle geçmiş yönetim döneminde yapılan bazı transferlerin maliyetlerini, oyuncu sözleşmelerini ve menajer komisyonlarını gündeme taşıyacağı öğrenildi. Başkanın, yüksek bonservis bedelleri ve kulübün ekonomik dengesini zorlayan kontratlara ilişkin eleştirel bir konuşma yapması bekleniyor.