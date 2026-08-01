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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Divan Kurulu’nda gözler Yıldırım’da

Divan Kurulu’nda gözler Yıldırım’da
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Fenerbahçe'de gözler bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda kulübün mali yapısı ve transfer politikasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Yıldırım'ın, özellikle geçmiş yönetim döneminde yapılan bazı transferlerin maliyetlerini, oyuncu sözleşmelerini ve menajer komisyonlarını gündeme taşıyacağı öğrenildi. Başkanın, yüksek bonservis bedelleri ve kulübün ekonomik dengesini zorlayan kontratlara ilişkin eleştirel bir konuşma yapması bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

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Divan Kurulu’nda gözler Yıldırım’da
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