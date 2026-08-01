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Giriş Tarihi: 1.08.2026 16:51 Son Güncelleme: 1.08.2026 16:54

Dünya yıldızlarının hocası, Samsunspor’un akademi koordinatörü oldu

Samsunspor, Futbol Akademi Teknik Koordinatörlüğü görevine Hollandalı teknik adam Jan van Loon'u getirdiğini açıkladı.

İHA
Dünya yıldızlarının hocası, Samsunspor’un akademi koordinatörü oldu
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jan van Loon'un bilgi birikimi ve tecrübesiyle, geleceğin yıldızlarını yetiştiren Samsunspor Futbol Akademimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PSV ve Arsenal başta olmak üzere çeşitli kulüp ve futbol organizasyonlarında görev yapan van Loon; Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ve Bukayo Saka gibi oyuncuların gelişim süreçlerinde yer alırken. Loon ayrıca Thierry Henry, Freddie Ljungberg ve Mikel Arteta'nın UEFA Pro Lisans eğitimlerinde de antrenör gelişimi çalışmalarına katkı sağladı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Dünya yıldızlarının hocası, Samsunspor’un akademi koordinatörü oldu
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