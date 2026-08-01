En iyi teklifler Türkiye’den

Fenerbahçe, uzun süredir G.Saray'ın da gündeminde olan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için ciddi uğraş veriyor. Milan forması giyen oyuncunun transferi İtalyan basınında da manşetlerden düşmezken La Gazzetta dello Sport'un Milan muhabiri Luca Bianchin, gelinen son durumu SABAH Spor'a değerlendirdi ve şöyle konuştu: "Rafael son yıllarda kulübün beklediği gelişimi gösteremedi. 2022'de Serie A'nın en iyi oyuncusuydu, 1 yıl sonra Milan'ı Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı. Ancak o noktadan sonra gelişimi durdu, hatta performansında gerileme yaşandı. Sahadaki tavrı çoğu zaman umursamaz oldu. Olağanüstü yeteneklere sahip ama artık kimse onun, takımın etrafında inşa edileceği bir yıldız olduğuna inanmıyor..."

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

"Leao çok iyi bir insan ve Serie A seviyesinde üst düzey bir hücum oyuncusu. Fakat takım arkadaşlarını peşinden sürükleyebilecek liderlik karakterine sahip değil. Bir maç içerisinde uzun süre oyundan kopabiliyor. Haftadan haftaya performansı büyük değişiklik gösteriyor. Savunma katkısı konusunda sorumluluk almıyor. Rafa, Milan'da kariyerinin en güzel dönemlerini yaşadı. Burada baba oldu. Son aylarda bir şeyler değişti. Artık hem kendisi hem de kulüp için yeni bir sayfa açmanın doğru karar olduğuna inanıyor. Haziran ayında yaptığı açıklamalar da bunu açıkça ortaya koyuyor."

BAYERN VE BARÇA İLGİLENDİ

"Chelsea birkaç yıl önce takas formülüyle birlikte yaklaşık 80 milyon Euro'luk çok ciddi bir teklif yaptı. Daha sonra Bayern Münih ve Barcelona da ilgilendi. Son aylarda oyuncuya en ciddi ilgiyi gösteren kulüpler iki Türk takımı oldu. Milan, Leao'nun bonservisini 50-60 milyon Euro arasında değerlendiriyor. Ancak genel kanı, transfer yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde sonuçlanabilir. Satın alma opsiyonlu kiralama gündemde değil. Milan'ın önceliği kalıcı satış. İtalya'daki genel izlenim, bu teklifin Fenerbahçe'den gelebileceği yönünde."

MİLAN'IN EN ÇOK FORMA SATAN İSMİYDİ

İtalyan gazeteci Bianchin, Milan ile Leao'nun arasındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığını ve gitgide yıprandığını söyledi: "Tonali'nin ayrılığından sonra Rafael Leao, kulübün en çok forma satan oyuncusuydu. Ancak son aylarda sosyal medyada yoğun eleştiri aldı ve San Siro'da birçok kez ıslıklandı. Taraftar artık Leao'nun sahadaki pasif görüntüsünü kabul etmiyor. Bir grup hâlâ onu savunuyor ancak diğer kesim desteğini çekmiş durumda."

AVUSTRALYA'DA ÇALIŞIYOR

Rafael Leao, Milan'ın Avustralya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz Milli Takımı'nda arkadaşı ve İtalyan ekibinin yeni transferi Gonçalo Ramos ile idman yapan 27 yaşındaki futbolcunun formda görüntüsü dikkat çekti. La Gazzetta dello Sport gazetesi; Leao'nun, 5 Ağustos'ta İnter'e karşı oynanacak hazırlık sınavında sahaya çıkmasının beklendiğini yazdı.

YENİ TEKLİF BU HAFTA

F.Bahçe, Leao için Milan'a ilk etapta 5 milyon Euro kiralama ve 35 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sundu. Ancak İtalyanlar, pazarlığı 50 milyon Euro üzerinden başlattı. Yönetim, bu hafta içerisinde yeni bir öneri yapacak. Başarıya bağlı bonus maddeleriyle Milano'ya gidilecek.