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Giriş Tarihi: 1.08.2026 15:26 Son Güncelleme: 1.08.2026 15:29

Ertuğrul Doğan açıkladı: Salah Trabzonspor'a transfer olacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Doğan, Mohamed Salah transferine ilişkin de konuştu.

Ertuğrul Doğan açıkladı: Salah Trabzonspor’a transfer olacak mı?
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu.

SALAH AÇIKLAMASI

"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma gündemimizde yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez ama böyle bir şey yok."

"HER KELİMEYE DİKKAT ETMELİYİZ"

Doğan, "Aral Şimşir'i yalanlayıp sonra açıklamıştınız. Böyle bir şey olabilir mi?" sorusuna ise, "Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk." dedi.

DOĞAN'DAN YENİ TRANSFER SÖZLERİ...

"Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum, bizim de aklımızda aynı şey var: zirve yarışında olmak. Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz. Fatih Hoca ile günde 3-4 defa bu konuyu konuşuyoruz. Bir yol haritamız var, eksiksiz ilerliyoruz. 2-3 takviye daha olabilir.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZONSPOR #TRABZONSPOR KULÜBÜ #MOHAMED SALAH

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Ertuğrul Doğan açıkladı: Salah Trabzonspor'a transfer olacak mı?
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