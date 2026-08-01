Fenerbahçe’de Fred için ayrılık şartı!

TEK ENGEL BONSERVİSİ

Transferin önündeki tek engel, bonservis konusu… Brezilya kulübü, Fred'i kasasından para çıkarmadan kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmeler transferin kaderini belirleyecek. Yönetim ve teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası Fred'in geleceği netleşecek. Ayrılığa izin çıkarsa oyuncu ülkesine dönecek. Aksi halde forma giymeye devam edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör