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Giriş Tarihi: 1.08.2026 09:16

Fenerbahçe'de Fred için ayrılık şartı!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Fred'in Brezilya ekibiyle el sıkıştığı ancak transferdeki tek engelin bonservis bedelinin olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Fred için ayrılık şartı!
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Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

FRED İLE EL SIKIŞTI

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. 33 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Mineiro, Fred'e 2 yıllık sözleşme teklif ederken, Fenerbahçe'de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan tecrübeli ismin maaşının tamamını ödemeyi kabul etti.

TEK ENGEL BONSERVİSİ

Transferin önündeki tek engel, bonservis konusu… Brezilya kulübü, Fred'i kasasından para çıkarmadan kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmeler transferin kaderini belirleyecek. Yönetim ve teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası Fred'in geleceği netleşecek. Ayrılığa izin çıkarsa oyuncu ülkesine dönecek. Aksi halde forma giymeye devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ATLETİCO MİNEİRO #FENERBAHÇE #BREZİLYA

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Fenerbahçe'de Fred için ayrılık şartı!
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