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Giriş Tarihi: 1.08.2026 09:38

FIFA'dan protesto sonrası geri adım! FFE planı iptal edildi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

İHA Futbol
FIFA’dan protesto sonrası geri adım! FFE planı iptal edildi...
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FIFA'nın, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmesinin ardından konfederasyonlar bu karar tepkisi gösterirken, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) da bu planın gerçekleşmesi durumunda FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını ifade etmişti. FIFA, bu projenin son durumuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, FFE projesiyle üye federasyonları ve sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama bunu çoğunluğun desteğiyle yapmayı planladıkları söylerken, projeyle ilgili görüş ayrılıkların ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti.

Infantino, her zaman amaçlarının birleştirmek ve geliştirmek olduğunu vurgulayarak, FFE'nin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GİANNİ INFANTİNO #FIFA

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FIFA'dan protesto sonrası geri adım! FFE planı iptal edildi...
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