FIFA’dan protesto sonrası geri adım! FFE planı iptal edildi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, FFE projesiyle üye federasyonları ve sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama bunu çoğunluğun desteğiyle yapmayı planladıkları söylerken, projeyle ilgili görüş ayrılıkların ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti.