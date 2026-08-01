Franculino raporu Buruk’ta

Midtjylland forması ile Beşiktaş'a rakip olan Franculino Dju, 2 maçta da Galatasaray tarafından tribünde takip edildi. Danimarka'daki maçı tribünden izleyen yetkililer, son raporlarını teknik direktör Okan Buruk'a iletti ve oyuncu için olumlu görüşler bildirildi. +4 kontenjanına uyan 22 yaşındaki santrfor, Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor. Franculino Dju'ya teklif yapmaya hazırlanan Aslan'ın bu transferde rakibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City. Pazarlığa açık olan Midtjylland'ın bonservis beklentisi ise 30 milyon Euro.

BOEY SINIRA TAKILDI

Alman Bild'in iddiasına göre; G.Saray ile Bayern Münih, Sacha Boey konusunda sezon bitiminde anlaşmıştı. 10 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonuslarla iki taraf el sıkıştı. Ancak Süper Lig'de yabancı sınırlaması değişmeyince Boey'in transferi gerçekleşmedi. Yıldız oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak G.Saray forması giymişti.

ENCİSO İÇİN SICAK TEMAS

G.Saray uzun süredir takipte olduğu Enciso için Strasbourg'un kapısını çaldı. 22 yaşındaki futbolcuyu özellikle Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçlarında takip eden Okan Buruk, oyuncu için de yönetime ısrarcı oldu. 5 milyon kiralama ve 15 milyon Euro da satın alma bedeli teklif eden Aslan; 10 numara, sol kanat ve orta sahada oynayan Enciso için yanıt bekliyor.