Futbolda büyük savaş

FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma girişimi savaş çıkarırken kriz her geçen gün derinleşiyor. 55 üye ülkeye sahip UEFA, futbolun satılık olmadığını belirtip FIFA'yı boykot etme kararı almıştı. FIFA yaptığı yeni açıklamada tartışmalı projeyi savundu. Süreç hakkında üye federasyonlarla istişare halinde olacaklarını belirten FIFA, "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil. Her üye federasyona, programa destek verip vermediğine bakılmaksızın, 2027- 2030 yıllarında 20 milyon dolar kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Fast Forward Programme (FFE) projesinde kontrol bizde olacak. Hiçbir kuruluş 211 üye federasyonunun tamamını temsil ettiğini iddia edemez" restini çekti.

EN KIDEMLİ DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

UEFA'nın ardından CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika) ve Asya Futbol Konfederasyonları projeyi reddetti. Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya federasyonları ise 'istişare' kararı aldı. Böylece karşı ülkelerin sayısı 136'ya ulaşırken, 75 ülke tutumunu açıklamadı. Bu arada İnfantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, "Bu plan FIFA'nın geleceğini tehlikeye sokuyor" diyerek görevinden istifa etti.

İNFANTİNO'NUN PLANI NE?

İnfantino, FIFA'nın üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasını istiyor. İnfantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. 56 yaşındaki İnfantino'nun kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

ABD İNCELEME ALTINA ALDI!

Infantino'nun, Dünya Kupası'nın %20'sini özel bir ticari kuruluşa satma planını ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi inceleme altına aldı. Komite, bu anlaşmanın ardında Joshua Kushner'ın yatırım fonu ve başkan Donald Trump'ın etkisi olduğunu düşünüyor. Avrupa ve dünya ligleri, bu şekildeki ticari zorunlulukların FIFA'yı gelecekte daha büyük ve daha sık turnuvalar düzenlemeye iteceğinden ve bunun da yerel takvimleri daha da aksatacağından endişe ediyor.