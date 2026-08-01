Galatasaray, 4. hazırlık maçında Rennes ile karşılaşacak

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yarın saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek.

Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör