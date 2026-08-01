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Giriş Tarihi: 1.08.2026 12:13

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferini bitirdi

Göztepe, Bodrum FK’den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için yaklaşık 450 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

İHA
Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferini bitirdi
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Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok bölgeye takviye yapan sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Bodrum FK'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar transferinde de mutlu sona ulaştı.

İzmir temsilcisinin, genç futbolcu için Bodrum FK'ye yaklaşık 450 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Göztepe'nin Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken, taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 1. Lig'de 13 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 445 dakika sahada kalırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BODRUM FK #GÖZTEPE

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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferini bitirdi
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