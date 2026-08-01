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Giriş Tarihi: 1.08.2026

İstanbul’da büyük buluşma

Eski yıldız futbolcu Seedorf, TÜGVA Yaz Okulları finaline katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalı Milan forması hediye etti

İstanbul’da büyük buluşma
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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları finalinde dünyaca ünlü eski bir yıldız futbolcu da yer aldı: Clarence Seedorf… Hollandalı efsane, stadyuma girince dikkatle tribünleri inceledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı takımla (Ajax, Real Madrid, Milan) şampiyonolan tek futbolcu ünvanını taşıyan, büyük başarılara imzasını koyan 50 yaşındaki isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Seedorf, Başkan Erdoğan'a 10 numaralı imzalı Milan formasını hediye etti.

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#TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI #İSTANBUL #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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