İtaliano’dan talimat: Gidin dinlenin!

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elediği maçın ardından teknik direktör Vincenzo İtaliano takımına ödüllerini izinle verdi. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk maçı kazandıktan sonra takımı ertesi gün yine antrenmana çağıran ve izin vermeyen İtaliano, turun gelmesinin ardından bu kez öğrencilerine iki gün dinlenme fırsatı tanıdı. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıkları ise yarın 10.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

H.KRALOVE'Yİ TANIYALIM

Hradec Kralove, oyuncularının toplam piyasa değeri 11.5 milyon Euro olarak hesaplanan bir ekip.

Takımın en değerli oyuncuları 2.5 milyon Euro piyasa değeri olan kaleci Zadrazil ile 1.8 milyon Euro'luk 10 numara Tom Sloncik.

Takımın başına Şubat 2024'te geçen teknik direktör David Horejs, 91 maçta 1.67'lik puan ortalaması yakaladı.

Takımın bu sezonki dikkat çekici transferleri 2 milyon Euro'ya Plzen'den alınan Tom Sloncik ile Tomas Wiesner ve santrfor Abdullahi Umar.

Çek ekibinin maçlarını oynadığı FINEP Arena, 9 bin 300 seyirci kapasiteli.

1904'te kurulan Hradec Kralove 1959- 60 sezonunda Çekoslovakya Ligi'nde şampiyonluk yaşarken 1994-95 sezonunda da Çekoslovakya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Geçen sezon Çekya Ligi'ni 5. bitiren ve Şampiyonluk Grubu'na kalan Hradec Kralove, burada 4. olarak Avrupa biletini aldı.

Beşiktaş öncesinde Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik maçlarla devirip turu geçtiler.

İlk haftası oynanan Çekya Ligi'nde ise İlk maçında Pardubice'yi 2-1 yenerek 3 puanla başladı.