Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya ve Milan’ın efsanesi Baresi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.08.2026

İtalya ve Milan’ın efsanesi Baresi hayatını kaybetti

İtalya ve Milan’ın efsanesi Baresi hayatını kaybetti
  • ABONE OL
Yeşil sahalardan bir yıldız daha kaydı... İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında yaşamını kaybetti. Milan kulübünden yapılan açıklamada, "Milan'ın tarihi, Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün DNA'sının temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır" ifadeleri kullanıldı. İtalyan devi ile 719 resmi karşılaşmaya çıkan Baresi; 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazanmış ve Milan yönetimi tarafından 6 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#İTALYA MİLLİ TAKIMI #AC MİLAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya ve Milan’ın efsanesi Baresi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA