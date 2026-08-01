İtalya ve Milan’ın efsanesi Baresi hayatını kaybetti

Yeşil sahalardan bir yıldız daha kaydı... İtalya Milli Takımı
ve Milan'ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında yaşamını kaybetti. Milan kulübünden yapılan açıklamada, "Milan'ın tarihi, Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün DNA'sının temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır"
ifadeleri kullanıldı. İtalyan devi ile 719 resmi karşılaşmaya çıkan Baresi; 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazanmış ve Milan yönetimi tarafından 6 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.