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Giriş Tarihi: 2.08.2026 00:09

Lisanslı kulüp sayısı 40'a yükseldi! TFF açıkladı

TFF, lisanslı kulüp sayısını 40'a yükseldiğini açıkladı.

AA
Lisanslı kulüp sayısı 40’a yükseldi! TFF açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmede bulunan TFF Kulüp Lisans Kurulu, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Ulusal Kulüp Lisansı üçüncü aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve SMS Grup Sarıyer, 2. Lig'den de Adana 01 FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor kulüplerine, verilen süre içinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Böylece 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi.

Aynı toplantıda kurul, eksikliklerini tamamlayamayan Trendyol 1. Lig'den Vanspor FK, 2. Lig'den İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor'a puan tenzili cezası verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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Lisanslı kulüp sayısı 40'a yükseldi! TFF açıkladı
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