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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Mecburen Can Uzun!

Yabancı limitinde sınırda olan sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için vites yükseltti. Alman takımı Frankfurt 30 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Aslan, hem bonservisi hem de bonusları artırarak yeniden kapıyı çalacak. Can gelirse kontenjan rahatlayacak

MEHMET ÖZCAN
Mecburen Can Uzun!
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Transferi ağustos ayına bırakan Galatasaray, en az 3 takviye yapacak. 10 numara ve yedek santrfor kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, fırsat hamlesi olarak da sol açık, 8 numara ve stoper bakıyor. Nelsson'u satmaya, Jelert'i kiralamaya hazırlanan Cimbom'un 9+2 yabancısı bulunuyor. Kontenjan dışında tek hamle yapma şansı kalan Aslan, bu yüzden önceliğini milli yıldız Can Uzun'a verdi. 10 numara dışında sol açık ve forvette görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için bir kez daha Frankfurt'un kapısı çalınacak. 30 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yeterli bulunmayan sarı-kırmızılılar, şartlarını biraz daha zorlayacak. Can Uzun transfer edilirse, Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Tijjani Reijnders gibi dünya yıldızları için masaya oturulacak.

SARA'YI SATABİLİRLER!
Önceliği kiralama formülü olan Galatasaray, Gabriel Sara'yı satarsa Reijnders'in bonservisini Manchester City'den almaya çalışacak.

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#CAN UZUN #GALATASARAY #FRANKFURT

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Mecburen Can Uzun!
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