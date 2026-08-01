Tanju Kaya: Önemli sorunlardan biri de harcama limitleriydi

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Kaya, "Yaptığımız analizlerde gördük ki, Mayıs 2027'ye kadar kulübümüzün yükümlülüklerini yerine getirebilmemiz için 200 milyon avro nakde ihtiyacımız bulunuyordu. Ancak karşılaştığımız tablo bununla da sınırlı değildi. 9 Haziran'da mazbatamızı aldığımız gün vadesi geçmiş 43 milyon avro borç bizleri bekliyordu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA lisanslarımızı alabilmek için haziran ayı sonuna kadar zorunlu yükümlülüklerle birlikte ödenmesi gereken toplam borcumuz 55 milyon avroydu." diye konuştu.

Kulübün sportif faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için bu yükümlülüklerin hızla yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Daha odalarımıza bile girmeden geçmiş dönemde UEFA'nın takım bütçesi kurallarının ihlali edilmesi nedeniyle kestiği yedi milyon avro tutarındaki ceza da yükümlülüklerimizi yerine getirmenin önemini bize daha bir hatırlatır oldu. Ayrıca masalarımıza oturduğumuz anda kulübümüzde devam eden ve toplam 26 kulübü de kapsayan vergi incelemesini öğrenmiş olmak da bu dönemi daha da kaotikleştirdi. Mali açıdan karşılaştığımız önemli sorunlardan biri de harcama limitleriydi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarafımıza bildirilen futbol harcama limiti mevcut futbolcu maaş bütçemizin dahi 32 milyon avro altında kalıyordu. Bırakın transferi, kadromuzu koruyabilmek bile açıklanan limitler çerçevesinde mümkün görünmüyordu. Sadece kış döneminde yapılan transferler, vergi yükümlülükleri de eklenince 200 milyon avro civarındaydı."

Gelecek gelirlerin önceden harcandığını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsinden önemlisi, bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonraki sezonlara ait gelirlerden 142 milyon avroluk kısmının önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmış olmasıydı. Başka bir ifadeyle geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşılık ödenmesi gereken önemli tutarda borç, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bugünkü yönetimin sırtında kalmıştı. İşte göreve tam da böyle bir mali tabloyu devralarak başladık. Fenerbahçe'mizin geleceğinden endişe duyarak göreve talip olduğumuzda zor bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama inanın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyorduk."