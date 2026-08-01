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Giriş Tarihi: 1.08.2026 12:17

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 6 aya indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 6 aya indirdiğini duyurdu.

İHA Futbol
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın cezasını 6 aya indirdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu'nn 31 Temmuz 2026 günlü (45) sayılı toplantısında aldığı karar şöyle:

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle,
Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ( #MERT HAKAN YANDAŞ #TFF

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TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 6 aya indirdi
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