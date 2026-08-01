TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın cezasını 6 aya indirdi

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu'nn 31 Temmuz 2026 günlü (45) sayılı toplantısında aldığı karar şöyle:



"Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle,

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir."



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör