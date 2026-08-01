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Giriş Tarihi: 1.08.2026 22:55

Trabzonspor, Avusturya kampında hız kesmedi!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti.

AA
Trabzonspor, Avusturya kampında hız kesmedi!
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Katar'ın Al Sadd takımı ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Avusturya'nın Schladming kasabasında yağış altında yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını yarın TSİ 17.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor, Avusturya kampında hız kesmedi!
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