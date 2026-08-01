UEFA: Bu futbol dünyası için bir zaferdir!

Infantino'nun 2016 yılında FIFA başkanlığına seçilmek üzere üye federasyonlardan oy isterken yaptığı konuşma hatırlatılarak "Gianni Infantino, 2016 yılında FIFA başkanlığına seçilmek üzere FIFA üye federasyonlarından oylarını isterken şöyle demişti: 'Elbette şeffaf olmalıyız. UEFA'da geçirdiğim son 15 yıl boyunca böyle davrandım. Sizler de her gün FIFA'nın yaşamında bir rol üstleneceksiniz.' Ardından, orada bulunan paydaşlara şöyle seslendi: 'FIFA'nın parası sizin paranızdır. Bu, FIFA başkanının parası değil. Sizin paranız. Sizler ulusal federasyonlarsınız ve FIFA'nın parası, başka hiçbir şey için değil, futbolun gelişimi için kullanılmalıdır.' Bu iki sözü de yerine getiremedi. Ortaya attığı ve kabul ettirmeye çalıştığı kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma, şeffaflıktan çok uzaktı. Ayrıca, 5 milyar doların üzerinde bir rezerv varken federasyonların parasını futbolun yararına kullanmayı da başaramadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

UEFA'nın, mevcut FIFA Forward programı aracılığıyla kaynakların dağıtılmasına yönelik yeni bir yöntem önermek üzere dünyanın dört bir yanındaki ortaklar ve paydaşlarla çalışmaya başlayacağı vurgulanarak "FIFA'nın banka hesabında bulunan bu paranın bir kısmını FIFA'ya üye 211 ülkenin her birinde futbolun ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlamak için kullanmaya başlamalıyız. Ancak bunun bedelini ödemek için aile yadigarlarımızı satmamıza gerek yok. Bu futbol dünyası için bir zaferdir. Ancak hikaye burada bitmemelidir. FIFA'ya olan güveni yeniden inşa etme görevi daha yeni başladı." görüşlerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör