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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Vedat kadroda Kante alınmadı

Vedat kadroda Kante alınmadı
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar için UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirdi. Sakatlıktan kurtulan sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Vedat Muriqi, bildirilen kadroya dahil edildi. Levent Mercan ise listeden çıkarıldı. Dört gün önce çalışmalara başlayan N'Golo Kante'ye de yer verilmedi. F.Bahçe'nin ilk maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Bu nedenle Kanarya'nın kalan süre içerisinde oyuncu yazdırmaya da çıkarma ihtimali devam ediyor. Bu arada 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Sturm Graz maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#STURM GRAZ #VEDAT MURİQİ

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Vedat kadroda Kante alınmadı
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