10 numarada sürpriz: Batrakov tamam

G.Saray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. 10 numara için Can Uzun, Julio Enciso gibi isimlerle temasta olan Aslan, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. +4 kuralına da uyumluluk gösteren 21 yaşındaki Rus oyuncunun kulübüne 'resmi ilgi mektubu' yollandı ve kulüpler arası resmi görüşmeler başladı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov'un sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu arada son seçenek olarak görülen Julio Enciso'ya eski kulübü İpswich Town talip oldu. İngilizler, Strasbourg'la görüşmelere başladı.