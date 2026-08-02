Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 numarada sürpriz: Batrakov tamam
Giriş Tarihi: 2.08.2026

10 numarada sürpriz: Batrakov tamam

10 numarada sürpriz: Batrakov tamam
  • ABONE OL
G.Saray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. 10 numara için Can Uzun, Julio Enciso gibi isimlerle temasta olan Aslan, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. +4 kuralına da uyumluluk gösteren 21 yaşındaki Rus oyuncunun kulübüne 'resmi ilgi mektubu' yollandı ve kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov'un sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu arada son seçenek olarak görülen Julio Enciso'ya eski kulübü İpswich Town talip oldu. İngilizler, Strasbourg'la görüşmelere başladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
10 numarada sürpriz: Batrakov tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA