40 milyon Euro’ya bay bay!

Leao ve Reijnders gibi yıldızlarla ilgilenen G.Saray, bu transferlerin bütçesini Barış Alper ve Sara'nın satışıyla çıkarmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den, Sambacı'ya ise S.Arabistan'dan takımların ilgisi var. 12 gol-14 asistle kariyer rekoru kırdığı sezonu geride bırakan Barış'a hayalini kurduğu Premier Lig'den teklif geldi. Milli oyuncu için Everton, 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
G.Saray, satıştan Keçiörengücü'ne ödenmesi gereken %20 payı da Ada ekibinin üstlenmesini istedi. Yönetim, net 40 milyon Euro alırsa Barış'ı göndermeye hazırlanıyor ve parayı Leao'da kullanmayı planlıyor. Geçen sezon futbolcusunu satmayan Cimbom, sözleşmesine zam yapmış ve Barış, bonuslarla 300 milyon TL kazanmıştı.