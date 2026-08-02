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Giriş Tarihi: 2.08.2026 13:18 Son Güncelleme: 2.08.2026 13:19

Aliağa FK'da Adem Yeşilyurt iddiası

2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, Fenerbahçe forması giyen Adem Yeşilyurt'u kiralamak istediği ortaya çıktı.

DHA
Aliağa FK’da Adem Yeşilyurt iddiası
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TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi transferde genç ağırlıklı kadro kuran Aliağa FK'nın Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt'u kiralamak istediği öğrenildi.

Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun gelişimini tamamlaması için yeni sezonda kiralık verilmesi gündemde.

Adem'i Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da isterken, Aliağa ekibinin İzmirli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcu halen Fenerbahçe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Adem geçen sezon Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle görev yapmıştı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #ALİAĞA FK #ADEM YEŞİLYURT

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Aliağa FK'da Adem Yeşilyurt iddiası
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