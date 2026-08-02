CANLI | Galatasaray – Rennes hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Rennes ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray ile Rennes arasındaki müsabaka TV100'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray:
Villarreal:
G.SARAY'IN MAÇLARI
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Avusturya'da oynadığı maçlarda Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 8 Ağustos'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek.