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Giriş Tarihi: 2.08.2026 19:09

CANLI | Galatasaray – Rennes hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, özel maçta Rennes ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Galatasaray – Rennes hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Rennes ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak.

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Rennes arasındaki müsabaka TV100'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray:

Villarreal:

G.SARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Avusturya'da oynadığı maçlarda Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 8 Ağustos'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #RENNES #GALATASARAY

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CANLI | Galatasaray – Rennes hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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