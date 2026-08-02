Cenk Özkacar: Bir aile ortamı var!

Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Cenk Özkacar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cenk Özkacar, "Bugün normalin dışında bir sıcaklık vardı ama bugün hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Kampı hayırlısıyla sakatlıksız, kazasız bitirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Adaptasyon sürecine dair soruya Cenk Özkacar, "Adapte olma problemi yaşamadım. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Çok mutluyum, çok uzun süredir buradaymışım gibi hissiyat var" cevabını verdi.