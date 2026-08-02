Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır"

ERTUĞRUL DOĞAN: "HAYAL DENİLEN HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek yönetim olarak tüm güçlerini kulübün başarısı için harcadıklarını söyledi. Taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Doğan, "Biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Camiaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki biz Trabzonspor ile yaşıyoruz. Enerjimizin tamamını Trabzonspor için harcıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olarak görülen hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu ateşi daha da büyütmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" ifadelerini kullandı.