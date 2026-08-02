Ertuğrul Doğan’dan bir Salah açıklaması daha!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah hakkında da konuşan Doğan, "Dün söyledim şu an Salah ile öyle bir anlaşma yok. Daha önce 'Süreç devam ediyor' demedim, şu an öyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Chibuike Nwaiwu için ise "Beklediğimiz teklif gelmedi şu ana kadar. Belli bir rakamın çıkması lazım, öyle düşünüyoruz biz. Dolayısıyla şu an satmayı, yani bu rakamlara düşünmüyoruz. Artarsa konuşacağız." sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör