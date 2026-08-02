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Giriş Tarihi: 2.08.2026 19:41

Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmedi.

DHA
Fenerbahçe’de Sturm Graz hazırlıkları devam etti!
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Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YİĞİT EFE DEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İdman öncesi genç savunmacı Yiğit Efe Demir'in doğum günü kutlandı. Pastanın mumlarını üfleyen Yiğit Efe, tebrikleri kabul etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #STURM GRAZ

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Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam etti!
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