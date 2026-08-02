Gabriel Sara: Hep daha fazlası için açım!

Galatasaray'ın Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Performansına dair konuşan Gabriel Sara, "Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim" dedi.

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları ile ilgili soruya Gabriel Sara, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka" cevabını verdi.

Rams Park'taki atmosfere dair Gabriel Sara, "Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör