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Giriş Tarihi: 2.08.2026

İnfantino’dan geri adım: Dev satış iptal

İnfantino’dan geri adım: Dev satış iptal
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FIFA Başkanı Gianni İnfantino, büyük tepki çeken FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinden geri adım attı. Dünya Kupası'nı şirketleştirip özel yatırımcılara satma planını içeren bu projeye, konfederasyonlar tepki gösterirken, UEFA da bu planın gerçekleşmesi durumunda FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını ifade etmişti. FIFA Başkanı Gianni İnfantino yaptığı açıklamada, projeyle sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti. Infantino, her zaman amaçlarının birleştirmek ve geliştirmek olduğunu vurgulayarak FFE'nin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu. UEFA ise FIFA'nın bu plandan vazgeçmesini yeterli bulmadı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, sürecin inceleneceğini ve sorumlulardan hesap sorulacağını açıkladı.

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#DÜNYA KUPASI #FIFA #UEFA

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İnfantino’dan geri adım: Dev satış iptal
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