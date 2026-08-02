İtaliano boş durmuyor!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek 3. Tur'a çıkan ve Hradec Kralove ile eşleşen Beşiktaş
'ta oyunculara iki gün izin verilmişti. Bu sürede boş durmayan teknik direktör Vincenzo İtaliano
, yeni rakibini mercek altına aldı. Ekibiyle birlikte Çekya temsilcisinin detaylı analizini yapan İtalyan çalıştırıcının bugün başlayacak antrenmanlarda öğrencilerine de çıkardıkları bilgileri aktaracağı kaydedildi. Siyah-beyazlı ekip ilk maçını 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.