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Giriş Tarihi: 2.08.2026 15:40

Kayserispor'un 7. haftalık maç programı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un, ligin 2 ile 8 haftaları arasında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.

İHA
Kayserispor’un 7. haftalık maç programı belli oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2 ile 8. haftaları arasında oynayacağı Sivasspor, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük, Erokspor, İstanbulspor ve Mardin 1969 Spor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

2.Hafta
16 Ağustos 2026 Pazar
19.00 Kayserispor-Sivasspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu

3.Hafta
22 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Iğdır FK-Kayserispor
Aktepe Stadyumu

4.Hafta
29 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Kayserispor-Bursaspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu

5.Hafta
2 Eylül 2026 Çarşamba
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

6.Hafta
7 Eylül 2026 Pazartesi
17.00 Kayserispor-Erokspor
Esenler Erokspor Stadyumu

7.Hafta
14 Eylül 2026 Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu

8.Hafta
20 Eylül 2026 Pazar
20.00 Mardinspor 1969-Kayserispor

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#EROKSPOR #BURSASPOR #İSTANBULSPOR

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Kayserispor'un 7. haftalık maç programı belli oldu
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