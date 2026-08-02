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Giriş Tarihi: 2.08.2026 23:29

Kazımcan Karataş: Biz en iyisiyiz!

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Rennes maçının ardından konuştu.

Kazımcan Karataş: Biz en iyisiyiz!
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Rennes ile oynanan özel maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

Şans bulması ile ilgili Kazımcan Karataş, "Hocamızın bana görev verdiği her an hazır olmaya çalışıyorum. Hocamız bana çok güveniyor, güvenini saha içinde boşa çıkarmamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kazımcan Karataş son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Biz en iyi şeylere layığız, biz en iyisiyiz! Beşinci sene şampiyonluk için heyecanlıyız. Özledim, Galatasaray formasını tekrar giydim ve giymeye de devam edeceğim. Çok çalışacağım."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #RENNES #KAZIMCAN KARATAŞ

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Kazımcan Karataş: Biz en iyisiyiz!
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