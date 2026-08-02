Kazımcan Karataş: Biz en iyisiyiz!

Rennes ile oynanan özel maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

Şans bulması ile ilgili Kazımcan Karataş, "Hocamızın bana görev verdiği her an hazır olmaya çalışıyorum. Hocamız bana çok güveniyor, güvenini saha içinde boşa çıkarmamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kazımcan Karataş son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Biz en iyi şeylere layığız, biz en iyisiyiz! Beşinci sene şampiyonluk için heyecanlıyız. Özledim, Galatasaray formasını tekrar giydim ve giymeye de devam edeceğim. Çok çalışacağım."

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