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Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:34 Son Güncelleme: 2.08.2026 16:36

Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

AA
Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni 2 golle geçti!
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği ve Kocaelispor, hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısına baskılı başlayan Gençlerbirliği, Sekou Koita'nın 7. dakikada bulduğu golle öne geçti.

Rakibinin baskısını kıran ve ataklarını sıklaştıran Kocaelispor, gollerini 42. dakikada Bedirhan Yıldız ile 44. dakikada Tayfur Bingöl'ün ayağından buldu ve maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda ise her iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayan müsabakayı Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kocaelispor, hazırlık maçının ardından kampını tamamlayarak tesislerden ayrıldı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KOCAELİSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ

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Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti!
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