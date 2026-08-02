Okan Buruk’tan transfer açıklaması! ‘Burası Galatasaray’

Galatasaray, Rams Park'ta oynanan özel maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrasında konuştu.

Hazırlık süreci ile ilgili Okan Buruk, "Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık" dedi.

Rennes maçına dair Okan Buruk, "Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur" şeklinde konuştu.