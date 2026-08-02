Okan Buruk’tan transfer açıklaması! ‘Burası Galatasaray’

Galatasaray, Rams Park'ta oynanan özel maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrasında konuştu.
Hazırlık süreci ile ilgili Okan Buruk, "Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık" dedi.
Rennes maçına dair Okan Buruk, "Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur" şeklinde konuştu.
Okan Buruk şu şekilde devam etti: "Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı sezona doğru götürecek."
Taraftarın transfer tepkisinin hatırlatılması sonrası Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Çok konuştuk zaten, bu çok açık ve net. Zaten transfer yapacağız. Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Hepimizin ortak noktası transfer. Çok haklılar, bir an önce gelsin istiyorlar. Bunula ilgili bir çaba var, bunu deyince bana da kızıyorlar... 'Sen de tepkini ver' diyorlar. Burası Galatasaray! Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Ama iyi niyetli bir çalışma var."
Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Okan Buruk, "Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yeniden iyi oyuncuları kadromuza katmak" dedi.
Okan Buruk taraftara, "Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" mesajını verdi.
Okan Buruk son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Sezona yine güçlü bir şekilde başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Onlara söz veriyorum. Biz yine her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. İyi bir kadro kuracağız. İyi bir sene geçireceğiz. Hiç soru işaretleri olmasın."