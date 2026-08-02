Osimhen için şimdi de Tottenham devrede

Galatasaray
'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen
'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. Ada basınından BBC'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların asla yollarını ayırmak istemediği Nijeryalı forveti, Manchester United'ın ardından bu sezon şimdiden harcadığı 267 milyon Euro bonservis bedeliyle dikkat çeken Tottenham, listesine aldı.
İngiliz ekibinin ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Rafael Leao ile ilgilendiği de belirtildi. Geçtiğimiz gün Manchester United'ın 100 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.