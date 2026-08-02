Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen için şimdi de Tottenham devrede
Giriş Tarihi: 2.08.2026

Osimhen için şimdi de Tottenham devrede

Osimhen için şimdi de Tottenham devrede
  • ABONE OL
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. Ada basınından BBC'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların asla yollarını ayırmak istemediği Nijeryalı forveti, Manchester United'ın ardından bu sezon şimdiden harcadığı 267 milyon Euro bonservis bedeliyle dikkat çeken Tottenham, listesine aldı. İngiliz ekibinin ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Rafael Leao ile ilgilendiği de belirtildi. Geçtiğimiz gün Manchester United'ın 100 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TOTTENHAM #VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Osimhen için şimdi de Tottenham devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA