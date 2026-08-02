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Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:36

Pendikspor'dan transfer yasağıyla ilgili açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, UEFA tarafından açıklanan 3 dönem transfer yasağıyla ilgili transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

İHA
Pendikspor’dan transfer yasağıyla ilgili açıklama
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1. Lig takımlarından Pendikspor, UEFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin açıklama yayınladı.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda yer alan transfer yasağı iddialarıyla ilgili olarak, taraftarımızın ve Pendiklilerin içinin rahat olmasını isteriz. Kulübümüzün geleceğini emin adımlarla inşa etmek en büyük önceliğimizdir. Transfer tahtamızı açık ve aktif hale getirmek amacıyla, yönetimimiz ile gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Pendikspor'u hak ettiği noktaya taşımak, güçlü bir kadro kurmak ve şehrimizin gururunu yaşatmak için tüm engelleri aşmaya kararlıyız. Sürecin her aşamasında şeffaflıkla hareket ettiğimizi, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Pendikspor'un başarısı için birlik, inanç ve emekle çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#PENDİKSPOR

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Pendikspor'dan transfer yasağıyla ilgili açıklama
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