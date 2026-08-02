Salah Trabzon’a koşuyor

Transferin bu sezon en hareketli takımı Trabzonspor, bir dünya yıldızını kadrosuna katıyor. Uzun süre Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen ancak anlaşamayan Mohamed Salah için bordo-mavili takım, harekete geçti. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fırtına, Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalayıp boşa çıkan 34 yaşındaki ünlü sağ kanadın temsilcisi Ramy Abbas ile masaya oturdu.

TEKLİF İKİ SENELİK

Trabzonspor, 17 milyon Euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif sundu. Salah'ın menajeri Abbas, Karadeniz ekibinin önerisini oyuncusuna iletirken kısa bir görüşme sonrası belli konularda el sıkışıldı. Oyuncu cephesi, forma satışının kârından %20 payın kendileri için yeterli olduğunu bildirdi. Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Salah, her şey yolunda giderse haftaya Trabzon'a gelebilir.

DOĞAN: TARAFTAR TABİİ Kİ İSTER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferiyle ilgili konuştu. A Spor'a bağlanarak, "Böyle bir anlaşma yok. Trabzon'a uçuş planlaması da yok. Böyle bir şey olsa basına, taraftara bilgi verilir. Salah dünyanın çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından. Salah'ı kim istemez. Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk. Taraftar tabii ki Salah'ı görmek istiyor, ben de istiyorum" dedi. Takım içerisinde kolej havası olduğuna da değinen Doğan, "Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz" açıklamasını yaptı.