Santrfor geliyor

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu toplantısında santrfor transferi ile ilgili de konuştu. Tecrübeli başkan, "Leao için Milan'ı arayıp kızmışız. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Çünkü biz şampiyon olacağız, transferler de nokta atışı olacak" ifadelerini kullandı. Bu ismin Serhou Guirassy olması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki santrfor için Borussia Dortmund ile temasları sürüyor. Gineli futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon Euro'nun altına çekildiği an imzalar atılacak.

KİMSE VEDAT MURİQİ TAKIMA DÖNDÜ KANTE'Yİ ALMAZ!

Başkan Yıldırım, eski yönetici Ertan Torunoğulları'nın "Kante'yi aldığımız paraya satarız" sözlerine tepki gösterdi: "Kante'yi satalım diyen yok. Medya yazıyor sen atlıyorsun. Sana yetki verdim, hadi sat bakalım. Adamla öyle bir anlaşma yapmışsınız ki hiç kimse onu almaz. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. İmaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü, 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın, konuşmayın. Oyuncuları da bu konuşmalarla kamuoyunun önüne atıyorsunuz."

ALTYAPININ BAŞINA CHRİS

Yıldırım, yapacakları çalışmaları da şöyle anlattı: Gelecek 5-10 yılın planlamasını önümüzdeki aylarda yapacağız. Sponsorluklarla gelir getireceğiz. Hiçbir bahis şirketiyle işbirliği yapmayacağız. Stat kapasitesini artırmak için çalışmalar sürüyor. Maltepe Futbol Akademisi inşaatı başlayacak. Dereağzı tesisleri yapılacak. 8 senede bir şey yapmadılar, yine ben geldim ben yapacağım. Ocak ayında Chris (Van Puyvelde) gelecek altyapının başına. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan adam. Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!

EVLERİNE GİDERİM HAPSE DE GİRERİM!

Aziz Yıldırım, sosyal medyada kızı Yaz'a yapılan hakaretlere tepki gösterdi: "Kızımdan ne istiyorsunuz. Avukatlarım gerekli şikâyetleri yapacak ama devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Gerekirse evlerine giderim. Sosyal medyada terbiyesizliklerine son verecekler. Bizim değerlerimiz var. 12-13 yaşındaki çocuğun Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Ama onlar paralı köpekler. Evlerine giderim, hapse de girer, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam."

VEDAT MURİQİ TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarılacivertlilere sevindirici haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Gornik Zabrze mücadelelerinde yerini alamayan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, takımla birlikte çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcu bilindiği üzere bu eşleşme öncesi F.Bahçe'nin, UEFA'ya bildirdiği listeye de dahil edilmişti.