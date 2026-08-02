Sebastian Szymanski yeniden Türkiye’de!

Rennes'in Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, 6 ay sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'den Fransa temsilcisine transfer olan Szymanski, sarı-lacivertlilerde 2023-2026 yılları arasında forma giymişti.

Galatasaray'da Lesley Ugochukwu, Rennes'de ise Przemyslaw Frankowski, eski takımlarına karşı mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Ugochukwu, altyapısından çıktığı Fransa temsilcisinde 2021-2023 yılları arasında top koşturmuştu.

Polonyalı sağ bek Frankowski ise 2024-2025 sezonunun devre arasında geldiği Galatasaray'da yarım sezon forma giymişti. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon başında zorunlu satın alma maddesiyle Rennes'e kiraladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör