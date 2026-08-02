Son dakika: Galatasaray’dan Rennes ile gollü prova! Müthiş maçta kazanan yok

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya ise hızlı başladı. 50'nci dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında kaleci Kilian Belazzoug'un müdahale ettiği topu altıpas çizgisinin sağ çaprazında önünde bulan Gabriel Sara'nın vuruşunda Galatasaray 2-1 öne geçti. Mücadelenin 58 ve 61. (penaltı) dakikalarında Lepaul ile fileleri havalandıran konuk ekip, 3-2 üstünlük kurdu.

Maçın 90+4. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Ismail Jakobs, 74. dakikasında İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, 85. dakikasında Yusuf Sivaslıoğlu ve 90+1. dakikasında da Ada Yüzgeç ile Berat Luş oyuna dahil oldu.

Galatasaray - Rennes: 3-3

Goller: 18' Victor Osimhen, 27' Esteban Lepaul, 49' Gabriel Sara, 58' Esteban Lepaul, 61' Esteban Lepaul (P), 90+4' Barış Alper Yılmaz (P)

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Ugochukwu, Sara, Sane, Yunus Akgün, Osimhen.

Villarreal: Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas, Nordin, Lepaul.