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Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:15 Son Güncelleme: 2.08.2026 19:29

Son dakika: Trabzonspor, Udinese engeline takılmadı! Özel maçı kazandı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampının son maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Son dakika: Trabzonspor, Udinese engeline takılmadı! Özel maçı kazandı
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Trabzonspor, Avusturya kampının son hazırlık maçına çıktı.

Bordo-mavililer, özel maçta Serie A ekibi Udinese ile kozlarını paylaştı.

Mücadele Landskron Stadyumu'nda oynandı.

Trabzonspor, Udinese karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un ve maçın tek golünü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Trabzonspor - Udinese: 1-0

Gol: 4' Ernest Muçi

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Onuachu.

Udinese: Piana, Palma, Kristensen, Solet, Miller, Ebosse, Lovric, Zarraga, Bayo, Buksa, Gueye.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #UDİNESE #SERİE A

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Son dakika: Trabzonspor, Udinese engeline takılmadı! Özel maçı kazandı
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