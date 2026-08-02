Son dakika: Trabzonspor, Udinese engeline takılmadı! Özel maçı kazandı

Trabzonspor, Avusturya kampının son hazırlık maçına çıktı.
Bordo-mavililer, özel maçta Serie A ekibi Udinese ile kozlarını paylaştı.
Mücadele Landskron Stadyumu'nda oynandı.
Trabzonspor, Udinese karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un ve maçın tek golünü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
Trabzonspor - Udinese: 1-0
Gol: 4' Ernest Muçi
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Onuachu.
Udinese: Piana, Palma, Kristensen, Solet, Miller, Ebosse, Lovric, Zarraga, Bayo, Buksa, Gueye.