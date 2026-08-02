Taşın altına koyduğumuz el kan içinde!

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Sadettin Sarany önetiminden Orhan Demirel'in kendi dönemlerindeki mali tablo için yaptığı açıklamalara oturduğu yerden "Suçlu musunuz Orhan" diye çıkış yapan, Burçin Gözlüklü'ye de "650 milyon Euro'dan fazla borç var borç' diyerek tepki gösteren Başkan Aziz Yıldırım, kürsüye çıktığında şunları söyledi: "Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Polis değilim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. 'Bu kaynaklardan faydalanacağız' diye yola çıkmadık. Suç var mı yok mu onu sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Fenerbahçe'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, Ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. O yüzden boşu boşuna bana ve arkadaşlarıma muhalefet yapmayın."

PARALARI ALMIŞLAR HEPSİNİ DE YEMİŞLER

"142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar, övünerek diyorlar ki 'Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para geldi.' O paralar da bizim yatırımlarımızın sonucu. Chobani'nin 2 senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız, Adidas sözleşmesi karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil 3-4 yıllık. En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya almışlar. Bunun 8.775 milyon Euro'sunu ödemişler, 2.95'ini biz ödedik. Daha 10 milyon borcu varken satmışlar. O parayı da yemişler. Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Greenwood, Ake ve Muriqi transferlerine 138 milyon Euro harcadık sonuna kadar. Limitlerin içindeyiz. Problem yok. Parasal operasyonu yapıyoruz. Eğer bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkaramazdınız. Allah yukarıda, Fenerbahçe'ye zeval gelmesin diye bizi getirdi."

BORÇ AÇIKLANDI: 27.9 MİLYAR TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablo ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kısa vadeli yükümlüklerin 17 milyar 195 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin 10 milyar 766 milyon TL olduğu belirtildi. Kulübün toplam borcu 27 milyar 961 milyon TL olarak açıklandı.